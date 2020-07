Cidades Padrasto e jovem de 18 anos são presos em Goiânia por envolvimento na morte do menino Danilo Detidos serão levados para Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios

Atualizada às 19h17 Reginaldo Lima Santos, padrastro de Danilo de Sousa Silva, de 7 anos, foi preso nesta sexta-feira (31), suspeito de matar o garoto na última semana com ajuda de Hian Alves de Oliveira, de 18 anos, que morava com um pastor da região. Inicialmente, a Polícia Civil afirmou que Hian era filho adotivo do pastor Fabiano, que inclusive chegou a auxi...