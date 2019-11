Cidades Padrasto é suspeito de matar enteado de 16 anos em Goiás Crime aconteceu na madrugada desta quarta-feira (13) em Niquelândia, na região Norte do Estado

Atualizada às 10h29. Um adolescente, de 16 anos, foi morto dentro de casa pelo padrasto, na manhã desta quarta-feira (13), no setor Colina Park, em Niquelândia, na região Norte do Estado. Após o crime, o homem fugiu e ainda não foi localizado. As identidades da vítima e o do suspeito ainda não foram divulgadas. Segundo informações preliminares, o padrasto usou um...