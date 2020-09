Cidades Padrasto é preso suspeito de matar enteado de 1 ano em Rio Verde Homem já era conhecido entre os vizinhos por ser agressivo com a companheira e o menino

Um rapaz de 23 anos foi preso na segunda-feira (31), suspeito de matar o enteado de 1 ano e 8 meses, no Setor Pausanes, em Rio Verde. Para a Polícia Militar (PM), os vizinhos contaram que o homem era agressivo com a companheira e com a vítima De acordo com a corporação, o padrasto confessou o crime, e disse que ficou sozinho com a criança em casa e em certo moment...