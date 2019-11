Cidades Padrasto é preso suspeito de estuprar três enteadas em Goiânia A mãe, que era casada com o suspeito há 9 anos, disse que não sabia dos crimes

Um padrasto foi preso, na madrugada desta segunda-feira (4), suspeito de estuprar três enteadas de 15, 17 e 20 anos, no setor Pedro Ludovico, em Goiânia. Os abusos começaram quando as irmãs tinham entre 8 e 11 anos. A mãe, que era casada com o suspeito há 9 anos, disse que não sabia dos crimes. O homem foi preso e levado à Delegacia Especializada no Atendimento à Mulh...