Cidades Padrasto é preso em Goiás suspeito de matar e ocultar corpo de estudante Homem foi indiciado pelo assassinato e ocultação de cadáver da estudante Thayna Ferreira Alves, 21

Valdezar Cordeiro de Matos, de 67 anos, foi preso pela Polícia Civil (PC) nesta quinta-feira (20) em sua fazenda em Alvorada do Norte. O homem foi indiciado pelo assassinato e ocultação de cadáver da estudante Thayna Ferreira Alves, 21, que morava em Valparaíso de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. A jovem desapareceu em 16 de fevereiro de 2017 e a última pessoa q...