Pacote com celulares, preservativos e maconha é encontrado em cano de presídio em Pires do Rio

Um pacote com sete celulares, nove chips de operadoras, um cartão de memória e um fone de ouvido foi encontrado por vigilantes penitenciários na Unidade Prisional de Pires do Rio, nesta quarta-feira (23). Os objetos estavam escondidos em um cano de escoamento de água do presídio. Junto a eles, havia ainda preservativos e uma porção de maconha. De acordo com a Dire...