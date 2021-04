Cidades Pacientes têm direito a ligações por vídeo durante internações em Goiás, aprova Alego Projeto de lei votado por deputados estabelece que unidades devem autorizar porte dos equipamentos necessários para a realização das videochamadas

A Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) aprovou o projeto de Lei nº 178, que estabelece que pacientes internados no Estado tenham direito a realizar visitas virtuais. De autoria do deputado estadual Eduardo Prado (DC), o projeto prevê que as unidades devem autorizar o porte de equipamentos para realização de videochamadas. No texto aprovado pelos parlamentares, fica e...