Cidades Pacientes se aglomeram na porta da Santa Casa, em Goiânia, e não conseguem atendimento Em nota, a Santa Casa de Misericórdia informa que toda última segunda-feira do mês são abertas vagas para consulta de várias especialidades que são destinadas a pacientes da instituição que estiveram internados ou que realizaram algum procedimento cirúrgico e também aqueles que fazem acompanhamento ambulatorial

Atualizada às 10h52. Dezenas de pessoas se aglomeram desde a madrugada desta segunda-feira (30) na Santa Casa de Misericórdia, no Setor Americano do Brasil, em Goiânia. Segundo informações, elas tentam marcar consultas, exames e cirurgias, mas não estão conseguindo. De acordo com a CBN Goiânia, os procedimentos são de diferentes especialidades. Algumas pessoas co...