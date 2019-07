Cidades Pacientes formam longa fila na porta do Araújo Jorge, em Goiânia Em nota, a assessoria da unidade informou que os pacientes do interior do Estado chegam muito cedo e eles próprios se organizam

Uma longa fila de pacientes se formou no início da manhã desta quarta-feira (24) na porta do Hospital de Câncer Araújo Jorge, no Setor Leste Universitário, em Goiânia. Em nota, a assessoria da unidade informou que os pacientes do interior do Estado chegam muito cedo e eles próprios se organizam. A unidade explicou ainda que o ambulatório do Araújo Jorge inicia os ate...