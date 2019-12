Cidades Pacientes fazem manifestação contra "descaso" no tratamento de aidéticos em Goiânia Na Semana Mundial de Combate à Aids, portadores do vírus e instituições de apoio pedem mais atenção e dignidade no atendimento prestado no Hospital de Doenças Tropicais. OS rebate críticas

Mais de 10 mil pessoas que fazem tratamento no Hospital Estadual de Doenças Tropicais Dr. Anuar Auad (HDT), unidade da rede estadual de saúde, pediram ontem, 1º de dezembro, Dia Mundial de Combate à Aids, mais atenção e dignidade. Descontentes com o atendimento oferecido pela organização social Instituto Sócrates Guanaes (ISG), que desde 2012 é responsável pela gestão do ...