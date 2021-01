Cidades Pacientes de Manaus transferidos para Goiás terão ala exclusiva Secretaria de Saúde recomendou cuidados extras para evitar contaminação entre pacientes do Amazonas e profissionais em Goiás. Preocupação é com nova cepa da Covid-19

Os pacientes transferidos de Manaus, no Amazonas, para Goiânia, em Goiás, devem ser atendidos por equipe médica exclusiva em área isolada, sem contato com os pacientes locais. É o que recomenda nota informativa da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) publicada nesta sexta-feira (15). O objetivo das restrições é evitar a contaminação pela nova variante do cor...