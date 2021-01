Cidades Pacientes de Manaus podem chegar em Goiânia neste sábado (16) Vinte pessoas internadas na capital amazonense serão transferidas em avião das Forças Armadas para o Hospital das Clínicas da UFG

Um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) pode pousar no Aeroporto Internacional Santa Genoveva de Goiânia, neste sábado (16), transportando 20 pacientes com coronavírus de Manaus (AM). O sistema de saúde da capital amazonense entrou em colapso e hospitais estão com falta de cilindros de oxigênio. O Ministério da Saúde organiza a transferência emergencial de pessoas i...