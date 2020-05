Os ventiladores pulmonares que estão em desuso em Goiás estão sendo recuperados por 40 engenheiros clínicos voluntários que participam do projeto "Iniciativa + Manutenção de Respiradores" do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e da Universidade Federal de Goiás (UFG), junto com a Associação Brasileira de Engenharia Clínica (ABEClin). Esses aparelhos são importantes para o tratamento de pacientes infectados pelo coronavírus e ajudam também os hospitais durante a pandemia.

Mais de 100 equipamentos já foram coletados pela Escola Senai Vila Canaã, em Goiânia, e encaminhados para manutenção, calibração e teste de segurança elétrica. Na última segunda-feira (11), 15 ventiladores pulmonares foram entregues na Escola de Engenharia Elétrica, Mecânica e de Computação (EMC) da UFG ao governo do Estado para serem utilizados no atendimento aos pacientes da Covid-19.

De acordo com o vice-presidente da Associação Brasileira de Engenharia Clínica (ABEClin) Ricardo Maranhão, quando o equipamento é recebido, ele vai para a identificação das falhas e é encaminhado para o conserto. “Após a recuperação, cada equipamento passa pela calibração, conforme exigência da Anvisa, e por fim recebe um laudo técnico assinado por engenheiros clínicos voluntários garantindo o funcionamento e a liberação para uso”, explica.

O diretor do Senai Vila Canaã, Claiton Cândido Vieira destaca a importância de atender todos os requisitos dos equipamentos recuperados para a entrega aos hospitais. “Um ventilador é usado em média 15 dias por cada paciente da covid-19, estimando que a pandemia vai durar pelo menos mais cinco meses, vamos conseguir salvar pelo menos dez vidas com cada respirador”, afirma Claiton.

O secretário de Estado da Saúde de Goiás, Ismael Alexandrino, confirmou que os ventiladores serão utilizados nos hospitais de campanha. “Estes aparelhos são essenciais no enfrentamento à pandemia do novo coronavírus, pois são utilizados nas Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs) das unidades hospitalares”.