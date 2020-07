Cidades Pacientes com Covid-19 podem ter coágulos espalhados pelo corpo, diz estudo No artigo, os pesquisadores descrevem sete autópsias feitas em pessoas mortas por Covid-19. Todas possuíam coágulos nos vasos sanguíneos menores (microvasculatura) dos pulmões, coração, rins e fígado

A coagulação sanguínea causada pelo novo coronavírus pode atingir diversos órgãos do corpo do infectado. Assim, tromboses surgem e causam complicações como embolia pulmonar, derrame cerebral e amputação de membros. A disseminação dos coágulos pelo corpo foi confirmada em um estudo realizado por cientistas de instituições norte-americanas publicado no fim de junho na r...