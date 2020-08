Cidades Paciente se recupera de Covid-19, completa 90 anos, ganha festa e tem alta em Itumbiara Aposentando Cylas Ribeiro foi internado no dia 4 agosto e precisou ser encaminhado para a Unidade de Terapia Intensiva. Após melhora foi para enfermaria e teve alta nesta segunda (17)

Internado desde o dia 4 de agosto com coronavírus (Sars-CoV-2), o aposentado Cylas Ribeiro de Paula completou 90 anos na unidade. Para não deixar passar a data em branco, a equipe do hospital decidiu comemorar a data com ele. De presente, ele ainda recebeu alta hospitalar nesta segunda-feira (17) e pode ser levado para casa pela família. Cylas estava internado no Hos...