Paciente que fugiu do Hcamp em Goiânia é localizado em Santa Catarina

O paciente de 54 anos diagnosticado com Covid-19, que fugiu do Hospital de Campanha para Enfrentamento ao Coronavírus (HCamp), em Goiânia, no último domingo (3) foi encontrado nesta quinta-feira (7) em Santa Catarina. Ele estava como passageiro de uma carreta quando foi localizado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante uma abordagem na BR-116, em Ponte Alta (SC). ...