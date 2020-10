Cidades Paciente número mil recuperado da Covid-19 no HCamp de Goiânia recebe alta médica Unidade de saúde do governo estadual já atendeu mais de 17.900 pessoas desde o início da pandemia

Aos 50 anos e depois de 15 dias de internação com mais de 70% do pulmão comprometido, José Henrique dos Santos, de 50 anos, recebeu alta médica do Hospital de Campanha para Enfrentamento ao Coronavírus (HCamp) de Goiânia nesta quinta-feira (22). Ele foi o paciente número mil da unidade de saúde que já atendeu 17.951 pacientes desde o início da pandemia do coronavírus (...