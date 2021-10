Cidades Paciente morre e médico é suspeito de omissão de socorro no Hospital Municipal de Posse Vítima teria sofrido uma insuficiência respiratória que evoluiu para uma parada cardíaca

O Hospital Municipal de Posse, no Nordeste goiano, apura uma denúncia de omissão de socorro de um médico contra um paciente. O caso teria acontecido na madrugada do sábado (9) e o profissional foi encaminhado para a delegacia da Polícia Civil. De acordo com informações da Polícia Militar (PM), o homem teria dado entrada no hospital passando mal. Chamado várias vezes,...