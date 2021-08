Cidades Paciente morre após cair do 1° andar do Hcamp de Goiânia A Polícia Civil investiga a causa da queda

Um homem de 32 anos morreu ao cair do primeiro andar do Hospital de Campanha para Enfrentamento ao Coronavírus de Goiânia (HCamp) por volta das 15h desta quinta-feira (5). Segundo informações preliminares, o paciente teria rasgado a tela de proteção de uma janela do local onde estava internado. Ele recebia cuidados integrais na unidade de saúde. A direção do ...