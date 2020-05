Cidades Paciente internado no Hugo há mais de 200 dias recebe alta com homenagem de profissionais Luciano Linhares Borges, de 35 anos, passou 217 dias na unidade de saúde depois de úlceras na pele, tetraplegia, e depressão grave. Ele saiu aplaudido e revelou que, ao chegar, não acreditava que sobreviveria

Internado desde 16 de outubro de 2019 no Hospital de Urgências de Goiânia Dr. Valdomiro Cruz (Hugo), Luciano Linhares Borges, de 35 anos, chegou com quadro de úlcera na pele, tetraplegia, e depressão grave. Ele deu trabalho para admitir as intervenções e precisou dos cuidados do departamento de psicologia para deixar a resistência aos tratamentos. Depois de 217 di...