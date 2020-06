Cidades Paciente internado na UTI do HMAP comemora aniversário com chamada de vídeo Internado há dois meses no HMAP, Odifílio Rodrigues de Souza, que completou 75 anos nesta quarta (3) foi comemorado à distância, por estar internado sem condições de receber visitas, por conta da pandemia, mas a data não passou em branco

A pandemia do novo coronavírus impede que pacientes internados recebam visitas, mas nem por isso o aniversário de Odifílio Rodrigues de Souza, que completou 75 anos nesta quarta-feira (3) passou em branco. Ele está internado há dois meses no Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia (HMAP) e ganhou uma surpresa dos funcionários do local. Além de cantarem parabéns com d...