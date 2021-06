Cidades Paciente internado com Covid-19 recebe festa de aniversário em hospital de Goiânia Pedro Roberto Rodrigues completou 38 anos com direito a bolo e comemoração da equipe clínica que o acompanha

Com direito a bolo, balões e música, Pedro Roberto Rodrigues recebeu uma festa de aniversário na enfermaria do Hospital Estadual de Urgências de Goiânia Dr. Valdemiro Cruz (Hugo) no último sábado (5), quando completou 38 anos. Natural de Goianira, ele fez questão de gravar a surpresa preparada com carinho pela equipe clínica da unidade de saúde com o celular. O pacien...