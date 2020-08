Cidades Paciente internada na UTI do Hugo faz aniversário e ganha “festa virtual” Devido a pandemia do coronavírus (Sars-Cov-), Maria Terezinha Araújo, de 66 anos, não pode receber visitas presenciais

Se recuperando de uma cirurgia após ser atropelada por um ônibus, Maria Terezinha Araújo, de 66 anos, ganhou na última sexta-feira (31) uma festa de aniversário virtual. A ação foi realizada por enfermeiras, técnicas, psicólogas, o pessoal do Serviço de Relacionamento e fisioterapeutas do Hospital de Urgências de Goiânia Dr. Valdemiro Cruz (Hugo), em Goiânia. As visitas n...