Paciente de número 500, curado da Covid-19, recebe alta em Itumbiara

João Inácio Rosa, de 71 anos, foi o paciente de número 500 a receber alta, depois de ser curado da Covid-19, no Hospital Regional São Marcos, em Itumbiara. Morador de Idealina, o idoso foi internado no dia 2 de deste mês e ficou dez dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Na despedida, funcionários fizeram uma festa para comemorar a alta do aposentado. Três balões...