Um paciente de 54 anos fugiu do Hospital de Campanha para Enfrentamento ao Coronavírus (HCamp), em Goiânia, no último domingo (3). O homem, cuja identidade não foi divulgada, foi diagnosticado com Covid-19 e estava internado na unidade de saúde desde a noite da última sexta-feira (1º) após ser transferido do Hospital Municipal de Morrinhos para a capital.

Segundo o HCamp, o paciente foi atendido mediante os protocolos do Ministério da Saúde e ficou internado em um leito da Unidade Semicrítica do hospital. Ele tinha estadode saúde estável e solicitou alta médica. Antes de recebê-la, contudo, ele deixou o hospital.

Diante do ocorrido, a unidade notificou os Centros de Informações Estratégicas e Resposta em Vigilância em Saúde (Cievs) de Goiânia e do Estado para que acompanhem o paciente. A reportagem entrou em contato com as secretarias de Saúde estadual e da capital e aguarda retorno.