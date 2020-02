Cidades Paciente de Formosa com sintomas de coronavírus usará traje especial em transferência para Goiânia Secretaria de Estado de Saúde de Goiás (SES-GO) ainda não considera o caso como suspeito

O homem de 35 anos que deu entrada no Hospital Municipal de Formosa, no município do Entorno do Distrito Federal (DF), com quadro semelhante ao da infecção pelo novo coronavírus (Covid-19) será transferido para Goiânia por volta das 21h desta quinta-feira (27). Segundo a Secretaria de Saúde da cidade, o exército cedeu um traje especial que é utilizado pelo paciente d...