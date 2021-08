Cidades Paciente de 58 anos se recupera da Covid-19 após dois meses na UTI em Goiânia Elayne Mendes Inácio chegou ao Hospital Estadual de Urgências de Goiânia Dr. Valdemiro Cruz (Hugo) no dia 25 de junho depois de internação no HCamp

A paciente Elayne Mendes Inácio, de 58 anos, se recuperou na terça-feira (10) da Covid-19 depois de dois meses internada em uma unidade de terapia intensiva (UTI). Desde o dia 25 de junho no Hospital Estadual de Urgências de Goiânia Dr. Valdemiro Cruz (Hugo), Elayne foi encaminhada ao Hugo depois de receber tratamento no Hospital de Campanha para Enfrentamento do Coronavírus (...