Paciente com Covid, do HCamp em Goiânia, tem alta em clima de festa junina

No mês das festas juninas, a equipe do Hospital de Campanha (HCamp) de Goiânia resolveu se vestir à caráter para celebrar o momento mais feliz no hospital: a alta hospitalar. Com chapéu, camisa xadrez ou vestido típico compondo o jaleco, os profissionais se despedem dos pacientes de uma forma descontraída. Foi o caso de Islene da Silva, de 38 anos. Costureira, mãe de...