Cidades Paciente com Covid-19 internada em estado grave recebe alta sem precisar ser entubada, em Catalão Valdivina Domingues Macedo deu entrada na UPA do município enquanto aguardava uma vaga em UTI; ela deixou a unidade sob aplausos dos profissionais

Uma paciente com Covid-19 recebeu alta e foi recepcionada pela família e profissionais da saúde na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Catalão, no sudeste do Estado. Valdivina Domingues Macedo foi internada em estado grave, e precisaria ser entubada enquanto aguardava um leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para tratar a doença. O diretor técnico da UPA...