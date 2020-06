Cidades Paciente com coronavírus ganha na Justiça o direito a uma vaga de UTI Caso ocorreu em Trindade, depois de mulher procurar assistência médica na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Setor Cristina

Uma paciente diagnosticada com o novo coronavírus (Sars-Cov-2) conseguiu na Justiça o direito a uma vaga de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), depois de mulher ter internação negada por conta da falta de leitos. Há dois dias, a mulher procurou atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Setor Cristina, em Trindade, com dispneia, desconforto respir...