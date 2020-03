Cidades Paciente apresenta resultado positivo para coronavírus em Brasília Ainda falta a contraprova para a confirmação do que seria o primeiro caso fora do Sudeste

O governador Ibaneis Rocha, do Distrito Federal, confirmou ao Correio Braziliense que uma moradora da região apresentou resultado positivo para o coronavírus. A paciente, segundo o jornal, tem 51 anos e mora no Lago Sul. Ainda falta a contraprova para a confirmação do que seria o primeiro caso fora do Sudeste. Conforme o Correio, a paciente deu entrada em um&...