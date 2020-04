O relaxamento das medidas de restrição nos países europeus e asiáticos tem seguido diferentes estratégias, mas todas baseadas em ações graduais e mantendo ações rigorosas de distanciamento social e para a limpeza das mãos e dos locais. Em países como a Dinamarca e Noruega iniciaram o fim da quarentena com a volta às aulas das crianças menores, o que seria o equivalente à educação básica e os primeiros anos do ensino fundamental no Brasil. A França também já anunciou que o retorno será iniciado pelos estudantes que farão exames nacionais deste ano. Por outro lado, na China, primeiro país a começar o relaxamento da quarentena, ainda não aprovou o retorno das atividades escolares.

As medidas, assim mesmo, geraram críticas de pais e professores e muitos decidiram manter seus filhos em casa, com medo da contaminação. Na Dinamarca, a preocupação foi com os servidores e professores em contato com as crianças e, então, o governo local permitiu que as unidades escolares estabelecessem regras para definir quais profissionais voltariam ao trabalho presencial e quais permaneceriam em isolamento. Já na França, apenas com o anúncio do retorno das aulas para maio, o sindicato dos professores questionaram o governo sobre as garantias de que a pandemia estaria controlada e as atividades poderiam retornar de maneira segura.

Alemanha, Áustria e República Tcheca iniciaram a transição da quarentena para a vida social normal a partir da abertura de comércios não essenciais, a partir de lojas de pequenos portes, sendo até 800 metros quadrados nas cidades alemãs e até 400 metros quadrados nos outros dois países. A medida se deu após pressão do setor empresarial para a reabertura da economia nos países, mas gerou críticas, de todo modo, pelo método escolhido. Isso porque proprietários de lojas de maior porte reivindicaram o direito de voltar ao trabalho sob a alegação de que eles teriam ainda mais condições de manter medidas restritivas a aglomerações e das regras de limpeza e higiene.

Mesmo países como Itália e Espanha, cujas situações estão entre as piores do mundo em números de casos confirmados e óbitos decorrentes da Covid-19, as medidas de relaxamento, embora menores, começaram a surgir na última semana. Nas cidades italianas, o governo liberou o funcionamento, embora só por dois dias na semana, de livrarias, papelarias e lojas de roupas infantis e para bebês, sob o argumento de serem serviços essenciais. Mas províncias como a Lombardia, a mais afetada pela pandemia, manteve a quarentena total. Já na Espanha, houve a reabertura de indústrias e do setor de construção civil, o que elevou o uso do transporte público em 34% em comparação com a semana anterior. Em todos os casos, as regras de higiene pessoal e o uso de máscara é obrigatório, o que faz com que os governos afirmam ter dado continuidade nas políticas de isolamento social recomendadas.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) estabeleceu, no começo do mês, um protocolo com seis itens para que os países e suas localidades verificassem para que fossem tomadas as medidas de relaxamento da quarentena. Em resumo, o pedido era para verificar se a pandemia está controlada no país e se há capacidade de atendimento no sistema de saúde. Nesta semana, o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, pediu cautela aos governantes que optaram por diminuir as medidas de restrição. “Relaxar a quarentena não é o fim da epidemia no país, é só o começo da próxima fase. É vital que os países eduquem, engagem e empoderem sua população para prevenir e responder rapidamente a qualquer ressurgência do vírus”, disse a representantes do G20, grupo dos 20 países com as maiores economias do planeta.