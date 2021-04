Cidades Países adotam regras distintas para vacinação de pessoas com comorbidades contra a Covid-19 Segundo o Ministério da Saúde, no Brasil são quase 18 milhões de pessoas com idades entre 18 a 59 anos classificadas dentro desse grupo

A vacinação contra Covid-19 na maioria dos países -com algumas exceções, como a Tailândia- começou pelos grupos prioritários, que incluem profissionais de saúde e pessoas com maior risco de agravamento do quadro, como idosos e portadores de doenças preexistentes (ou comorbidades). No entanto, as regras variam quanto à vacinação do último grupo, que inclui uma pa...