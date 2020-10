Cidades País fecha 2 de cada 3 leitos de UTI criados na pandemia Dos 14.843 leitos adultos, restam 5.233; secretários da Saúde tentam segurá-los para cobrir déficit anterior

Com a queda no número de casos de Covid-19, leitos clínicos e de UTI do SUS abertos temporariamente durante a pandemia estão sendo fechados. Diante disso, cresce um movimento de secretários da saúde reivindicando que parte dessas vagas seja incorporada em definitivo à rede pública para cobrir o déficit anterior. Dos 14.843 leitos de UTI adultos e 249 pediátricos habili...