Cidades Paço tem pelo menos 26 construções para finalizar até dezembro de 2020 Oito dessas obras ainda estão em processo de licitação; sete estão atrasadas

Ao todo, dezoito obras municipais estão em andamento em Goiânia atualmente e o compromisso da Prefeitura é que todas elas sejam finalizadas até o final deste mandato, em dezembro do próximo ano (veja quadro). No entanto, sete delas estão em atraso. Obras como a Casa de Vidro, no Setor Jardim Goiás, que chegou a ter previsão de entrega para junho deste ano, passou...