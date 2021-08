Prefeitura de Goiânia extingue cartões corporativos e vai dispensar licitações para compras

Sem dar transparência aos atuais gastos com despesas emergenciais de custeio e viagens, a Prefeitura de Goiânia vai extinguir cartões corporativos e adotar dispensas de licitação para as compras. A Secretaria Municipal de Governo alega que a dispensa, prevista em legislação federal e com limite padrão para toda a administração pública, garantirá maior acesso da população aos dados.

A CBN Goiânia revelou ontem a informação do fim dos cartões, prevista para esta semana. Na segunda-feira (2), o prefeito se reuniu com os secretários de Governo, Administração e Finanças, além dos titulares da Controladoria e da Procuradoria do município para discutir o assunto. A Prefeitura informou que haverá uma entrevista coletiva na sexta-feira (6) para a apresentação dos detalhes das mudanças. Apesar da decisão tomada na segunda-feira, ainda houve publicação nesta terça-feira (3) no Diário Oficial do Município (DOM) de atos administrativos autorizando entrega e uso de cartões corporativos.

Meia Ponte atinge nível crítico um mês antes que em 2020

Depois de 50 dias sem chuvas, o Rio Meia Ponte alcançou, na tarde desta terça-feira (3), a vazão de 4.293 litros por segundo (l/s), valor 40% menor que o verificado no ponto de captação da Saneago, em Goiânia, exatamente na mesma data do ano passado, segundo informações da Sala de Situação, disponível no portal da empresa. A vazão média semanal indica nível crítico 1. Índice chegou um mês antes que em 2020.

O nível crítico 1 é registrado quando a média móvel de sete dias da vazão é igual ou menor que 5.500 l/s. Atualmente, o indicador, que é calculado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), está em 4.837 l/s. Nesta condição, a Deliberação Nº 015 de 1º de julho de 2020 do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Meia Ponte determina a manutenção de 2.000 l/s para o abastecimento público da Região Metropolitana de Goiânia (RMG) e reforço das medidas de comunicação e mobilização para o uso racional do recurso.

21 pessoas já foram para o final da fila em Goiânia por escolher vacina contra Covid-19

Desde que a Prefeitura publicou decreto para coibir os chamados sommeliers de vacinas, 21 pessoas que foram se vacinar contra a Covid-19 em Goiânia e se recusaram a tomar a dose disponível foram mandadas para o final da fila da vacinação. O documento, do dia 15 de julho, determina que quem quiser escolher a marca da vacina perde a prioridade na vacinação.

Na prática, essas pessoas, mesmo com a faixa etária elegível para a vacinação, só poderão se imunizar depois que a cobertura da população com mais de 18 anos estiver completa. A secretária executiva da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Luana Ribeiro, afirma que, depois do decreto municipal, o número de recusas diminuiu muito. “Foi bastante perceptível”, diz.