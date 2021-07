Cidades Paço repara trechos e retoma trabalhos em asfalto de Goiânia Prefeitura iniciou ajustes em trechos de recapeamento incompletos ou com avarias. Gestão atribui parte dos problemas a carros estacionados durante execução dos serviços

Após o POPULAR mostrar que algumas das vias recapeadas de Goiânia apresentam defeitos ou estão incompletas, a Prefeitura iniciou reparos dos trechos. Os trabalhos para finalizar a pista da Avenida T-4, no Setor Bueno, começaram na noite de terça-feira (6), no mesmo dia em que reportagem mostrou que a via tinha mais de 200 metros sem recuperação, contrastando com todo o rest...