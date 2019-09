Cidades Paço quer burocracia menor

Os dados verificados pelos técnicos da Prefeitura na atualização do Plano Diretor de Goiânia apontam, por outro lado, para uma grande quantidade de cadastros em situação irregular com o Paço. Os estudos mostram que 60% das atividades cadastradas estão com o alvará de funcionamento irregular, assim como 64% em relação ao alvará sanitário. Além disso, 70% das publicidade...