Cidades Paço propõe modernizar iluminação de Goiânia Prefeitura apresenta nova proposta de trocar lâmpadas de vapor de sódio por LED. É a terceira tentativa em seis anos

Pela terceira vez em 6 anos, a Prefeitura de Goiânia inicia uma tentativa de mudar e modernizar o parque de iluminação pública da cidade. Atualmente com cerca de 179 mil pontos luminosos, mas apenas 9 mil com lâmpadas de LED (da sigla em inglês de Light Emitting Diode, ou diodo emissor de luz, em português), a ideia é ter 100% dos postes com esta tecnologia, retirando ...