Cidades Paço pode pagar R$ 10 milhões para avaliação de folha em Goiânia Empresa contratada sem licitação será responsável por levantamento de valor a ser pago por instituição financeira pela folha de pagamento dos servidores. Contrato revela que ela receberá R$ 0,13 por cada real que ultrapassar a quantia de R$ 100 milhões

A empresa contratada pela Secretaria Municipal de Finanças (Sefin) de Goiânia para precificar a folha de pagamento dos servidores da Prefeitura pode receber, pelo serviço, entre R$ 1,3 milhão e R$ 10 milhões, considerando as estimativas do próprio Paço para o valor que pode conseguir com a venda da folha para uma instituição financeira. Em junho, a Prefeitura da capital pago...