Cidades Paço melhora IPTU de residências e aumenta para comércios em Goiânia Com novo código que passa a valer em 2022, Prefeitura de Goiânia abre mão de 7% da arrecadação com tributo de moradias e aumenta para comércios e terrenos

Com a aprovação do novo Código Tributário Municipal (CTM), a Prefeitura de Goiânia vai abrir mão de 7% da arrecadação prevista de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) sobre imóveis residenciais, algo em torno de R$ 27 milhões, mas aumentando a do IPTU não-residencial em 11,6% e a do ITU (cobrado sobre terrenos sem construção) em 33,2%. Nestes dois outros casos, a...