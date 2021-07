Cidades Paço fracassa há 20 anos em revitalização do Centro de Goiânia Desde o começo deste século, projetos para dar nova vida ao Setor Central são pensados e até aprovados, mas não seguem adiante

Há 20 anos o goianiense ouve sobre projetos de revitalização do Centro de Goiânia sem que nada ocorresse de fato no bairro mais antigo da capital. Em 2001, na gestão Pedro Wilson (PT), o projeto consistiu em retirar vendedores irregulares das calçadas da Avenida Goiás e a reformulação do canteiro central, mas ficou por ser feita a restauração das calçadas e fachadas loca...