Paço fecha acordo com feirantes e obras na Praça do Trabalhador, em Goiânia, começam no dia 10

Após reunião na tarde desta segunda-feira (3) entre feirantes e representantes da Prefeitura de Goiânia, no Paço Municipal, ficou definido o início das obras de revitalização da Praça do Trabalhador para o próximo dia 10. Assim, a Feira Hippie só ocorrerá mais uma vez no local, que será no final desta semana. Depois disso, nos dias 14, 15 e 16 a feira será realizada ...