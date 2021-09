Cidades Paço diz não ter como saber quantos lotes terão desconto em Goiânia Secretaria Municipal de Finanças alega não ter como filtrar dados para informar quantos dos 320 mil imóveis com redução de IPTU/ITU são terrenos sem construção

Os vereadores de Goiânia estão discutindo e votando a atualização do novo Código Tributário Municipal (CTM) sem saber quantos proprietários de residências serão de fato beneficiados com a prometida redução do valor do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). A Secretaria Municipal de Finanças (Sefin) tem divulgado o índice de 45% de imóveis com queda no valor do tri...