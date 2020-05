Cidades Paço divulga processo licitatório para prolongamento da Marginal Botafogo Objeto da licitação é a construção da pista no sentido Sul-Norte da via, entre a Avenida 2ª Radial e a Avenida Jamel Cecílio. Pista no sentido contrário deve ser entregue no final de julho

O edital de licitação para as obras de construção da pista no sentido Sul-Norte do prolongamento da Marginal Botafogo entre a Avenida 2ª Radial, no Setor Pedro Ludovico, e a Avenida Jamel Cecílio, no Jardim Goiás foi publicado no Diário Oficial do Município (DOM) de Goiânia desta sexta-feira (29). As obras são estimadas em R$ 17,5 milhões e os recursos são do próprio m...