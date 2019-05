Cidades Paço deve receber R$ 780 milhões da Caixa para obras viárias Prefeitura abandona propostas de empréstimos de bancos estrangeiros por proposta da Caixa Econômica Federal

A Prefeitura de Goiânia deve receber no próximo mês de agosto um empréstimo de R$ 780 milhões, da Caixa Econômica Federal, que serão utilizados, principalmente, em obras viárias do município. A previsão é que pelo menos sete obras sejam atendidas com os recursos, além da aquisição de novos caminhões para a Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg). Entre as obras,...