Cidades Paço cria grupo de trabalho para discutir ocupação da Praça do Trabalhador Comissão terá 90 dias para discutir cronograma de mudança das feiras Hippie e da Madrugada para o espaço que está em obras assim que estas forem concluídas. Como local será utilizado em dias sem as feiras também será debatido

O prefeito Rogério Cruz (Republicanos) publicou um decreto no Diário Oficial do Município que determina a criação de um grupo de trabalho presidido pelo titular da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Economia Criativa (Sedec) para "apresentar Plano de Ação relativo à mudança e alocação das Feiras Especiais Hippie e da Madrugada para a Praça do T...