Cidades Paço começa obras na Praça do Trabalhador com limpeza da área Trabalhos foram iniciados na manhã desta terça-feira (11), mais de uma semana além do previsto inicialmente, após discussões com feirantes do local

As obras de revitalização da Praça do Trabalhador, no Centro de Goiânia, foram iniciadas na manhã desta terça-feira (11), com 8 dias de atraso considerando o prazo previsto inicialmente. Trabalhadores e máquinas chegaram a ir até o local da obra na manhã de segunda-feira (10), mas haviam sido impedidos de começar o serviço devido a um protesto de feirantes da Feira Hippie...