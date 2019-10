Cidades Paço assume desafio de ocupar Rua do Lazer em Goiânia Espaço histórico terá revitalização inaugurada neste sábado (19) e a pretensão da Prefeitura é que local funcione 24 horas. Becos de cultura e lazer também serão entregues

A revitalização da Rua 8, no Centro de Goiânia, conhecida como Rua do Lazer, será entregue à população no próximo sábado (19) e o Paço Municipal assumiu o compromisso de fazer com que o local seja ocupado de maneira positiva pela população. A ideia é que a rua e os dois becos passem a se tornar um local atrativo para a realização de eventos, instalação de novos comérc...