Cidades Paço anuncia reabertura do Mutirama para dia 29 Espaço de lazer está fechado há quase dois anos. Administração de local diz que segurança é prioridade

Agora é oficial. No sábado, 29 de junho, os portões do Parque Mutirama em Goiânia serão reabertos após quase dois anos do fechamento provocado por um acidente que deixou 13 pessoas feridas. Neste período, a Agência Municipal de Turismo Eventos e Lazer (Agetul), à qual o parque é vinculado, coordenou um amplo projeto de reforma dos brinquedos reforçando todos os concei...